توضيح الTranstu حول حادث قطار في المرسى

أكدت شركة النقل بتونس تعرض قطار على الخط ت ح م لحادث أسفر فقط عن أضرار مادية طفيفة وذلك على الساعة السابعة و20 دق من مساء الجمعة 26 نوفمبر 2021، بين محطتي "المرسى" و"المرسى الكرنيش" عندما كان القطار متجها نحو تونس البحرية .



ونفت الشركة ما راج بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن القطار كان دون سائق، موضحة أن أسباب وقوع الحادث تعود إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدّة ساعة ونصف مما أدى إلى نفاذ مخزون الهواء وبالتالي عدم تمكّن السائق من استعمال الفرامل والعودة إلى الخلف وذلك على غرار ما حصل بالنسبة للقطار الذي كان يسبقه في نفس الاتجاه.



ويعود سبب ذلك إلى وجود العربة عند توقفها في منحدر مما جعلها تتراجع إلى الخلف رويدا رويدا دون أن يتمكن السائق من إيقافها إلى حين بلوغها آخر نقطة بالمحطة النهائية واصطدامها بالحاجز النهائي للمحطة، وهو ما ألحق أضرارا على مستوى آلة الربط بين العربتين (العربة الجارة والعربة المجرورة) وقمرة القيادة بالإضافة إلى بعض اللوحات البلّورية.



وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتمّ تسجيل أية أضرار بشرية نظرا لإخلاء العربتين من المسافرين عند انقطاع التيار الكهربائي.



كما أكدت شركة نقل تونس تدخل أعوان فرق الصيانة والتدخل السريع في الإبّان وتمكنوا من إعادة الجولان في الاتجاهين إلى نشاطه الاعتيادي منذ الساعة الثامنة و45 دق، حيث تمت إعادة العربة الجارة إلى المستودع في حين بقيت العربة المجرورة على عين المكان لاستكمال التدخلات الضرورية.



