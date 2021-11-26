على خلفية شبهات فساد حول رخص تبغ الاحتفاظ بعمدة وإحالة اخر بحالة تقديم

باب نات - صرح المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ بمعتمد بأحد المعتمديات الراجعة بالنظر إلى ولاية سيدي بوزيد و تقديم عمدة اخر و ذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق باسناد رخص بيع التبغ موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنهما .



