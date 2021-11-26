رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الاجتماعية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.وتم التطرّق، خلال هذا اللقاء، إلى أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، واستعراض البرامج المزمع تنفيذها لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية ولا سيّما منها الفئات الهشّة.