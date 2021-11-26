سعيّد: يتواطؤون مع الخارج لضرب الوطن والدولة لا تُدار في السهرات والإجتماعات المغلقة

يتواطؤون مع الخارج لضرب الوطن والدولة لا تُدار في السهرات والإجتماعات المغلقة

يرتبون للاغتيال وللسطو على إرادة الشعب



هل تمّ اعتقال أحد من أجل فكر أو موقف؟

أطلب من القضاة تطهير البلاد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.وأكّد رئيس الدولة على أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات، وعلى أن الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع.وشدّد رئيس الجمهورية على أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد.وبيّن رئيس الجمهورية بأن الدولة لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة.وقال رئيس الجمهورية آن الدولة لا تثدار في السهرات وفي المقاهي وفي الإجتماعات المغلقة، بل تُدار داخل المؤسسات ووفق القانون.وشدد رئيس الدولة على أنه لا أحد فوق القانون.وتابع أنه عديد القضايا سيتم إثارتها حين تتهيؤ كل الإثباتات المتعلقة بها وبمن وراءها ومن يُدبرها.وبين قائلا 'يتواطؤون مع الخارج في عواصم غربية وشرقية وفي كل أنحاءؤ العالم لضرب الوطن وضرب الدولة.وأكد رئيس الجمهورية وجود ترتيبات للاغتيال والسطو على إرادة الشعب والسطو على الإنفجار الثوري... والسطو على ماجاءت به الثورة'.وشدد سعيد أن الحقائق ستُكشف للكثير، مبينا أن الحقائق هي جرائم ارتُكبت في حق الشعب وجرائم يرتبون لها.وتحدث رئيس الجمهورية عن الذين تواطؤوا لضرب وطنهم في كل أنحاء العالم، متابعا '.. للأسف التاريخ فضح مواقفهم وممارساتهم وفضح سهراتهم وأجهزتهم الخفية والظاهرة، أعلم جيدا ما يدبرون.. فهم يختلقون الأزمة تلو الأخرى لأنهم يعتبرون الأزمات أداة من أدوات المعارضة أو الحكم..'وأضاف ' الدولة لا تدار بمنطق الجماعة بل هي مؤسسة تقوم على القانون في حين أنهم يتحدثون كل يوم عن وجود مس بالحقوق والحريات أفلا يخجلون..؟ هل تم اعتقال أحد من أجل فكر أو موقف أو من أجل انتمائه السياسي؟ لم يتم المساس بالحريات والتاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء.''وطلب رئيس الدولة من القضاة أن يكونوا في موعد مع التاريخ وأن يساهموا في تطهير سلك القضاء وتطهير البلاد.وقال قيس سعيد 'أعلم جيدا ما حصل الأيام الأخيرة ولكن الحمد الله هناك قضاة شرفاء لا يبيعون مواقفهم ولا ضمائرهم'.