محمد عبو: ورطت نفسي عندما قلت ان قيس سعيد نزيه وماينقبلشي

قال الوزير السابق محمد عبو في مداخلة على قناة التاسعة يوم الجمعة انه ورط نفسه عندما اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد شخص نزيه وما ينقلبشي.وأضاف محمد عبو " تورطت في مغالطة حتى مقربين مني فكريا لاني اردت مواجهة النهضة وفسادها وفساد حلفائها".وتابع محمد عبو " لم ارد يوما التقرب من الرئيس ولا أريد اي منصب واقول له وللصحفيين والمقريين منه " اخطاوني افضل مانيش مالجماعة الي يتقربو من اجل منصب وراكم متعرفونيش".وتابع محمد عبو " سأعمل على مواجهة انقلاب سعيد ضد الدستور".وكان رئيس الجمهورية أعلن يوم 25 جويلية 2021 عن اتخاذ تدابير، تفعيلل للفصل 80 من الدستور والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، قبل أن يصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا (عدد 117) تضمن تدابير استثنائية جديدة، تتعلق بالخصوص بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.