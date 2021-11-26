تونس تتسلّم من فرنسا 400 ألف جرعة من التلاقيح ضدّ فيروس كوفيد-19

تمّ، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، تسلّم 400 ألف جرعة من التلاقيح ضدّ فيروس كوفيد-19 منحتها الجمهورية الفرنسية لبلادنا في إطار منظومة "كوفاكس".وتم تسلّم هذه التلاقيح بحضور علي مرابط، وزير الصحّة، و Fatene BENHABYLES-FOETH، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة فرنسا بتونس، و Marilena VIVIANI، ممثّلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، و جمانة هرمز، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس.وجددت رئاسة الجمهورية الإعراب عن بالغ تقديرها لدعم فرنسا المتواصل لتونس، لا سيّما في هذا الظرف الصعب، في مبادرة تعكس متانة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.