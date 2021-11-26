سالم الابيض: زمن مقولة "انا الدولة والدولة انا" ولّى وانتهى

Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 - 12:15 قراءة: 1 د, 1 ث
      
نشر الجمعة 26 نوفمبر، القيادي بحركة الشعب سالم الابيض مقالا جديدا ينتقد من خلاله توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة في علاقة باعتبار مجلس النواب خطرا داهما وتواصل العمل بالاجراءات الاستثنائية.

وأشار سالم الابيض في مقاله الي ان هذه الفترة لتجميد البرلمان هي الفترة الوحيدة والاطول في تاريخه منذ الاستقلال رغم أن الرئيس قيس سعيد كان قبل توليه الرئاسة يشيد بالتجارب البرلمانية في تونس قبل الثورة وبعدها.

واعتبر في مقاله ان تمسك الرئيس باعتبار البرلمان خطرا داهما فيه تعسف على البرلمان والنواب وانطاق للفصل 80 بما لا ينطق مشيرا الي انه ورغم الأحداث الخطيرة التي شهدتها البلاد من بينها العمليات الارهابية وخاصة عملية بن قردان لتركيز امارة اسلامية فانه لا احد من الرؤساء قام بتطبيق فصل الخطر الداهم في المقابل قام الرئيس قيس سعيد بتطبيقه على البرلمان.

وشدد سالم الابيض على انه من الصعب الاقتناع بأن البرلمان شكل خطرا داهما على الدولة رغم ما شهده من صراعات مؤكدا ان هذه الصراعات لا يمكن ان تعالج بالغاء الحياة الديمقراطية وتجميد المؤسسة النيابية وتجميع السلطات بيد الرئيس والغاء كل اشكال الرقابة قائلا ان ذلك هو الاستبداد.
وقال في ختام مقاله ان الرئيس لا يمكنه ان يختزل الدولة في ذاته مهما علت عبقريته وعظمت شعبيته مضيفا بأن زمن مقولة انا الدولة والدولة أنا لى وانتهى.


Commentaires


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Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 26 Novembre 2021 à 12h 33m |           
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