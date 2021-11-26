المكي: لا علاقة لنقص الأدوية بالاحتكار

Publié le Vendredi 26 Novembre 2021 - 11:01 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نفى القيادي السابق في حركة النهضة ووزير الصحة الاسبق عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الجمعة 26 نوفمبر وجود علاقة بين نقص الادوية والاحتكار.
وأكد المكي ان الازمة تعود لسنوات وانه وجب وضع استراتيجيات واضحة لمواجهة الازمة.


وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه وزيرة التجارة دعا الى ضرورة التصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة وإيجاد إطار قانوني لمسالك التوزيع، خاصة بعد أن تعمّد البعض، في الفترة الأخيرة، تخزين مواد غذائية وأخرى ذات علاقة بقطاعات البناء والصحة وغيرها من المجالات حسب تعبيره.
رئيس مدير عام الصيدلية المركزية، بشير اليرماني من ناحيته نفى وجود احتكار للادوية من قبل اشخاص ، و ذلك في مداخلة هاتفية في اذاعة شمس اف ام صباح يوم أمس الخميس 25 نوفمبر 2021 .

وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" لا علاقة لنقص الأدوية بالإحتكار.
الأسباب أخرى معلومة
تقتضي عملا دؤوبا و مستمرا لبضع سنوات بدءا بالحلول المستعجلة إلى الحلول الإستراجية.
قطاع الأدوية فرصة للبلاد."




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