الرابطة الاولى - ذهاب المرحلة الاولى - الاقصر زمنيا والاشح من حيث الاهداف.. واتحاد المنستير الافضل

في ما يلي ارقام واستنتاجات من مرحلة ذهاب المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 202-2021



- بطولة الرابطة المحترفة الاولى في موسمها الجديد 2021-2022 عرفت اقصر مرحلة ذهاب في تاريخ البطولة بنظام استثنائي جديد ( 5 اسابيع ) من 16 اكتوبر الى 25 نوفمبر الجاري وذلك باعتبار المقابلات المتاخرة.



- عرفت مرحلة الذهاب تسجيل 92 هدفا في مقابلات المجموعتين الاولى والثانية خلال سبع جولات بمعدل 14ر13 هدفا في كل جولة. اي 64ر1 في كل مقابلة وهو ما يترجم شح الاهداف في المرحلة الاولى .



- سجلت فرق المجموعة الاولى 57 هدفا في ذهاب المرحلة الاولى اي بمعدل ( 14ر8) اهداف في كل جولة

( بمعدل( 01ر1 ) هدف وحيد لكل فريق في كل جولة. وهو معدل ضعيف جدا من الناحية الهجومية لكنه رقم محترم من جهة خطوط الدفاع اي ان فرق المجموعة قبلت في شباكها معدل ( 14ر8) اهداف في كل جولة ( هدف وحيد لكل فريق في كل جولة) .



- انهى الترجي الرياضي التونسي مرحلة الذهاب من المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى متصدرا مجموعته الاولى برصيد 16 نقطة ويملك افضل رصيد من الاهداف ( 10)وافضل خط دفاع (قبلت شباكه 3 اهداف). وسجل اكبر عدد من لانتصارات (5) واقل عدد من الهزائم (1)



- احتل نادي حمام الانف المركز الاخيرفي مجموعته برصيد 4 نقاط ويملك اضعف دفاع حيث قبلت شباكه 12 هدفا وانهزم في 5 مناسبات.



- بنظام النزول المعتمد للموسم الجاري ( نزول مباشر او عبر دورة باراج في نهاية المرحلة الاولى ) تبدو سبعة فرق من المجموعة الاولى معنية برهان تفادي النزول. وفي المقابل فان نفس العدد من الفرق مازال معنيا تقريبا باللعب من اجل مرحلة التتويج.



يذكر ان صاحب المركز الثامن من المجموعة ينزل مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية فيما يلعب صاحبا المركزين السادس والسابع مع نظيريهما من المجموعة الثانية دورة فاصلة لتفادي النزول.



- كل فرق المجموعة عرفت الانتصار والهزيمة على الاقل في مرة واحدة



- تصدر الاتحاد المنستيري ترتيب المجموعة الثانية ب17 نقطة وهو الافضل في مجموعته على جميع الواجهات .ورصيده من النقاط (17) الافضل بين المجموعتين . يملك افضل هجوم (7 اهداف) وافضل دفاع ( قبلت شباكه هدفا وحيدا) .لم يعرف الهزيمة .انتصر في خمس مقابلات.

يتقدم الاتحاد المنستيري عن صاحب المركز الرابع هلال الشابةب9 نقاط ما يعني انه ضمن منطقيا اللعب في مجموعة التتويج في المرحلة الثانية ويبقى رهانه نقاط الحوافز.



- اكتفى النجم الساحلي ب7 نقاط من 7 مقابلات لم يسجل فيها سوى 3 اهداف محتلا المركز الخامس ضمن تجمع ثلاثي ويحتاج لمزيد من العمل وتحسين الاداء حتى يضمن مكانه ضمن مجموعة التتويج.



- يملك ترجي جرجيس اضعف الارقام في بطولة المرحلة الاولى .يحتل المركز الاخير ب4 نقاط سجل هدفا وحيدا وقبلت شباكة 5 اهداف. لم ينتصرفي اي مباراة علما ان الترجي الجرجيسي خاض المرحلة الاولى دون محترفين اجانب.



-احتل مستقبل الرجيش المركز الثالث في مجموعته ب10 نقاط . وعرفت نتائجه تحسنا تدريجيا .ومن المفارقات انه يتصدر ترتيب افضل هجوم ( 7 اهداف) ويحتل المركز الاخير دفاعا ( قبلت شباكه 6 اهداف)



- تبدو سبعة فرق معنية بتفادي النزول ( نزول مباشر او عبر دورة باراج في نهاية المرحلة الاولى ).



- بعد بداية قوية للأولمبي الباجي حيث جمع 6 نقط من مقابلتي الجولة الاولى والثانية تراجعت نتائجه ولم يعرف الفوز منذ الجولة الثانية واكتفى بنقطة وحيدة في بقية الجولات الخمس ما جعله ينهى المرحلة الاولى ب7 نقاط



- سجلت فرق المجموعة الثانية 35 هدفا خلال سبع جولات . اي بمعدل خمسة اهداف في كل جولة اي 6ر0 هدف لكل فريق في كل مقابلة .وهو معدل ضعيف جدا من الناحية الهجومية لكنه يقرا في المقابل على اساس انه معدل محترم جدا للخطوط الدفاعية.





- لم يبرز هداف من فرق المجموعتين بصفة لافتة في مرحلة الذهاب حيث ان افضل هداف حتى الجولة السابعة من المرحلة الاولى سجل 4 اهداف فقط وهو ايمن الحرزي (النادي الصفاقسي) بينما يملك ثلاثة لاعبين ثلاثية في رصيدهم وهم: ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي) - زياد بن سالم (نادي حمام الانف) - لسعد الجزيري (اتحاد بنقردان).



- توصل 64 لاعبا الى التسجيل في الجولات السبع المنقضية بنصيب متفاوت فيما سجل ثلاثة لاعبين ضد مرماهم.



- في ما يلي ترتيب هدافي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر نهاية مرحلة الذهاب من المرحلة الاولى للبطولة:



- اربعة اهداف (4)

ايمن الحرزي (النادي الصفاقسي).



- ثلاثة اهداف (3)

ديمبيلي باولينغ (النادي البنزرتي) - زياد بن سالم (نادي حمام الانف) - لسعد الجزيري (اتحاد بنقردان).



- هدفان (2)

شهاب الجبالي (الاولمبي الباجي) - ياسين الشيخاوي - حسام اللواتي ( النجم الساحلي) - فخر الدين العوجي (اتحاد بنقردان) - مؤمن الرحماني - شهاب الزغلامي (اتحاد تطاوين)- بلال العيفة - ياسين الشماخي (النادي الافريقي) - اشرف بودراما (النادي البنزرتي) - احمد الحاضري - حسام السويسي (مستقبل الرجيش) - محمد علي بن حمودة (مستقبل سليمان) امين خلوفي (امل حمام سوسة) - فوسناي كوليبالي - فاروق الميموني (الترجي الرياضي) .



- هدف واحد (1)

ياسين الشيخ الولي - امين بلكحل - صادق التوج (اتحاد تطاوين)- غيث الصغير - لؤي زروق - طارق عقون - نسيم شاشية (نادي حمام الانف) - محمد أمين توغاي - موسى كوناتي- علاء الدين المرزوقي - حمدو الهوني -غيلان الشعلالي (الترجي الرياضي)- حمزة الجلاصي - زياد العلوي -ادريس المحيرصي - روجي اهولو-عصمان واتارا ( الاتحاد المنستيري) - جاك بيسان - بوبكر سار- امين جاء بالله ( الاولمبي الباجي) - ادم الطاوس (النادي الافريقي) - محمد امين بن عمر - عمر السماري -وائل بن عثمان (مستقبل الرجيش)- اشرف الزواغي - فادي الفالحي- عمر كوناتي( هلال الشابة)- مصعب ساسي - غريج ايوبي- يوسف بن سودة - مروان طريطر( امل حمام سوسة)- فراس شواط - مالك رايح -محمد صولة (النادي الصفاقسي) - علاء بوعلاق - حازم المستوري -ايمانويل زيزيكو - هاشم عباس(نجم المتلوي) - زياد زروق بحر (الترجي الجرجيسي) -علية البريقي - ايوب مشارك (اتحاد بنقردان) - خليل ساسي - خليل بلبوز(النادي البنزرتي) يوسف العوافي(النجم الساحلي) - حمزة المبروك (مستقبل سليمان).



- ضد مرماه

محمد أمين النفزي (هلال الشابة ) اشرف بودراما (النادي البنزرتي) معتز الزدام (النجم الساحلي).



