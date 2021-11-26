الغنوشي: زوجة عماد الخميري توفّيت بسبب الإجراءات الرئاسية ضد أعضاء البرلمان

" حضر الأستاذ راشد الغنوشي بعد ظهر اليوم الخميس بالمقبرة القديمة لدوار هيشر ، جنازة المرحومة عفيفة حرم الأخ عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب والتي أفضت إلى بارئها إثر حرمانها من التغطية الاجتماعية بسبب الإجراءات الرئاسية ضد أعضاء البرلمان .

رحم الله الفقيدة رحمة واسعة ورزقها الفردوس الأعلى وصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه و أزواجه الكرام إن شاء الله .

وإنا لله وإنا إليه راجعون"

افاد رئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي لدى حضوره الخميس 25 نوفمبر، بالمقبرة القديمة لدوار هيشر ، إنّ ''المرحومة عفيفة حرم عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، أفضت إلى بارئها إثر حرمانها من التغطية الاجتماعية بسبب الإجراءات الرئاسية ضد أعضاء البرلمان''.يذكر أن النائب عماد الخميري أصدر الاربعاء 3 نوفمبر بيانا للرأي العام أعلن من خلاله انه تفاجأ بمنعه من التغطية ابصحية تزامنا مع اجراء زوجته عملية جراحية على الدماغ.وحمل عماد الخميري مسؤولية سلامة زوجته لرئاسة الجمهورية داعيا الجهات المعنية الي التراجع عن قرار منعه من التغطية الصحية كما دعا الخميري الحقوقيين الي التدخل والضغط لانهاء هذه المظلمة وفق ما جاء في بيانه.