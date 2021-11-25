صورة اليوم: مواطنة تطلب من رئيس بلدية مارث حق النفاذ الي المعلومة فيطلب منها تمكين البلدية من خرطوشة حبر وورق لاجابتها‎‎

تداول الخميس 25 نوفمبر، عدد من النشطاء من مدينة مارث التابعة لولاية قابس وثيقة صادرة عن بلدية المكان في اطار الاجابة على طلب مواطنة بالجهة لحق النفاذ الي المعلومة.وكانت اجابة رئيس بلدية مارث لصاحبة الطلب ان دعاها الي تمكين البلدية من الورق وخرطوشة حبر حتي يقوم بالرد على طلبها.وأثارت الوثيقة جدلا واسعا في صفحات الفايسبوم واعتبر البعض انها وثيقة مفبركة فيما اكد اخرون صحتها معتبرين انه من حق رئيس البلدية ان تطلب ذلك وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بالحق في النفاذ الي المعلومة.