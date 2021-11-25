محمد الناصر: أتحفظ على توجيه أية رسالة لقيس سعيد لكني اطالب الجميع بالتهدئة

قال رئيس البرلمان السابق محمد الناصر في اول تصريح له بعد إجراءات 25 جويلية ان البلاد في حالة مخاض وانتظار.وأضاف في تصريح لإذاعة " اي اف ام" اليوم الخميس " ان الجميع ينتظر تسقيف الإجراءات الاستثنائية متابعا " علينا تجاوز مرحلة الخلافات والتطاحن".وقال محمد الناصر "علينا تهدئة الخواطر لاننا نعيش في حرب كلامية حقيقية مضيفا " نجمو نبردو القلوب على بعضنا لإيجاد ارضية مشتركة".وقال محمد الناصر انه يلتزم بواجب التحفظ تجاه قرارات الرئيس كذلك موقفه من رئيسة الحكومة نجلاء بودن.