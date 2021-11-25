محمد الناصر: أتحفظ على توجيه أية رسالة لقيس سعيد لكني اطالب الجميع بالتهدئة

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 19:57قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال رئيس البرلمان السابق محمد الناصر في اول تصريح له بعد إجراءات 25 جويلية ان البلاد في حالة مخاض وانتظار.

وأضاف في تصريح لإذاعة " اي اف ام" اليوم الخميس " ان الجميع ينتظر تسقيف الإجراءات الاستثنائية متابعا " علينا تجاوز مرحلة الخلافات والتطاحن".

وقال محمد الناصر "علينا تهدئة الخواطر لاننا نعيش في حرب كلامية حقيقية مضيفا " نجمو نبردو القلوب على بعضنا لإيجاد ارضية مشتركة".
وقال محمد الناصر انه يلتزم بواجب التحفظ تجاه قرارات الرئيس كذلك موقفه من رئيسة الحكومة نجلاء بودن.



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