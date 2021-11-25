رياض جراد يناشد رئيس الجمهورية أن يغضب من النهضة وغرف اللوبيات ويتصدّى لهم "لسعيهم" الي اجهاض مسار 25 جويلية‎‎

ناشد الخميس 25 نوفمبر، "كرونيكور" قناة التاسعة رياض جراد الرئيس قيس سعيد أن يغضب من حركة النهضة وممن وصفهم بغرف اللوبيات الذين قالوا انهم يعملون على اسقاط الرئيس والتخلص منه بشتى الطرق حسب تعبيره.واستنكر جراد الطعون التي قدمها بعض النواب في المرسوم 117 كما استنكر قيام عدد من النواب بتدويل قضية تجميد عمل مجلس النواب مشددا على ان هؤلاء يسعون للانقلاب.واعتبر أن من طعنوا في المرسوم المذكور يتطاولون على الدولة ويحرضون على تونس ويحاولون الانقلاب على ارادة الشعب ويسافرون الي الخارج ويعقدون الاجتماعات والمؤامرات.وقال جراد مخاطبا رئيس الجمهورية " سيدي الرئيس اغضب! فانت يوم 25 جويلية دخلت عش الدبابير وتواجه تحالف الارهاب والفساد الذي يسعى لاجهاض مسار 25 جويلية".وتساءل مستنكرا "الدولة وين الي متى بش نبقاو نغزرو لمحاولات هؤلاء الانقلاب على ارادة الشعب" مشيرا الي ضرورة التصدي لهم بقوة القانون حسب تعبيره.