بودن تنهي زيارة العمل التي أدتها إلى الجزائر

أنهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، زيارة قصيرة ادتها الجزائر اليوم الخميس، مرفوقة بوزير الخارجية.وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت أن الرئيس عبد المجيد تبون قد استقبل بودن، كما عقدت جلسة عمل مع نظيرها أيمن بن عبد الرحمان، لم تكشف الحكومة الجزائرية عن فحوى الملفات التي تمت مناقشتها.