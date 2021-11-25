بودن تنهي زيارة العمل التي أدتها إلى الجزائر

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 18:40قراءة: 0 د, 16 ث
      
أنهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، زيارة قصيرة ادتها الجزائر اليوم الخميس، مرفوقة بوزير الخارجية.

وكانت الرئاسة الجزائرية، أعلنت أن الرئيس عبد المجيد تبون قد استقبل بودن، كما عقدت جلسة عمل مع نظيرها أيمن بن عبد الرحمان، لم تكشف الحكومة الجزائرية عن فحوى الملفات التي تمت مناقشتها.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236814

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 25 Novembre 2021 à 19h 17m |           
وكالعادة زيارة تسوّل ... عادت من السعودية بخازوق....!!!!
ربما من الجزائر و من باب خجل الأجوار ستعود ببعض قوارير الغاز وشاحنة مازوط غير مهرّب!!!
الإمارات منذ يوم واحد فقط إستثمرت في تركيا 10 مليارات دولار..!!!!
في كل الحالات فهم لا يفرقون بين المليون و المليار.... و أن الإمارات إشترت مجرد فندق سياحي بعشرة مليارات من المليمات....!!!!!!!!!!!!!!!



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