سليمان: جار يغتصب جارته ذات الاحتياجات الخصوصية

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 18:29قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكن اليوم أعوان فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسليمان من القبض على جار في العقد الثالث من العمر حول وجهة جارته وهي امرأة من ذوي الاحتياجات الخصوصية إلى ضيعة واغتصبها ،بالتحري مع المتهم اعترف بما نسب إليه وبرر فعلته من كونه كان تحت تأخير الكحول.
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.

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