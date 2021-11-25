عبد المجيد تبون يلتقي نجلاء بودن

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، مساء الخميس، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر هي الأولى من نوعها حسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.وحلت الخميس رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بالجزائر في زيارة عمل هي الأولى من نوعها تدوم يومًا واحدًا.وحسب الوزارة الأولى الجزائرية تندرج هذه الزيارة حسب المصدر ذاته في سياق التأكيد على جودة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا الإرادة المشتركة التي تحذو الجانبين لتعزيز وتنويع التعاون لا سيما التحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة.