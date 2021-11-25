الإحتفاظ بواليي سيدي بوزيد وقبلي

باب نات -

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي لباب نات اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بالاحتفاظ ب والي سيدي بوزيد و والي قبلي الحاليين على خلفية شبهة فساد مالي و استخلاص موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه اولغيره والاضرار بالإدارة. كما تم الأذن بتقديمهما في محضر اخر من اجل استخلاص موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاءدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الاضرار بالإدارة .وكشف محدثنا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا.وللتذكير فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد كانت قد فتحت الأبحاث في ملفات فساد بمندوبيات التعليم والرياضة والفلاحة والثقافة والتكوين المهني....