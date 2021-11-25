قابس: استرجاع عقار دولي فلاحي يمسح 5 هك بمعتمدية مارث

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 17:11قراءة: 0 د, 27 ث
      
في إطار العمل المتواصل والمكثف لاسترجاع أملاك الدّولة المستولى عليها بدون صفة قانونية من طرف الخواص أو التي انتهت عقود كرائها وواصل المعنيون تصرفهم فيها دون وجه حق، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بقابس، اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 عقارا دوليا فلاحيا كائنا بمنطقة الزركين من معتمدية مارث.
ويحتوي هذا العقار الماسح لـ 5هك على 1768 أصل رمان منتج و446 أصل زيتون.

وقد تمّ استرجاع العقار المذكور تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة، وتمّ وضعه مؤقتا تحت تصرّف مركز التكوين المهني بالزركين إلى حين إعادة توظيفه.



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