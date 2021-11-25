فيديو من أحد المدارس بسوسة: معلّم يعتدي بالعنف على تلميذ ويطرده من القسم ونداء لمندوب حماية الطفولة للتدخل

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 15:14قراءة: 0 د, 25 ث
      
نشرت الخميس 25 نوفمبر، النائبة السابقة والقيادية بحركة تحيا تونس هالة عمران فيديو يظهر اعتداء معلم على تلميذ أمام بقية التلاميذ قبل ان يطرده من القسم.
واعتبرت هالة عمران ان ما قام به المعلم جريمة بشعة في حق التلميذ وفي حق المجتمع مشدد على انه لا وجود لأي عذر لمثل هذه التصرفات.
وأثار الفيديو عديد التفاعلات المستنكرة لسلوك المعلّم والداعية لمندوب حماية الطفولة الي التعهد بملف الطفل ضحية الاعتداء والمطالبة للنيابة العمومية بالتحرك ضد الاستاذ المعتدي.


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