بعد هطول كميات من الأمطار في ربوع الجمهورية إثر صلاة الاستسقاء، ردّت الممثلة عزيزة بولبيار على الكرونيكورة مايا القصوري التي صرحت بأن صلاة الاستسقاء فلكلور وشعوذة .
وقالت عزيزة بولبيار لمايا القصوري " بنيتي هاو صلاة الاستسقاء عطات مفعولها وطلعت موش شعوذة كيما قلت".
وكانت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي أفادت أن الأيام القادمة ستشهد هطول كميات من الأمطار.
وقالت عزيزة بولبيار لمايا القصوري " بنيتي هاو صلاة الاستسقاء عطات مفعولها وطلعت موش شعوذة كيما قلت".
وكانت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي أفادت أن الأيام القادمة ستشهد هطول كميات من الأمطار.
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