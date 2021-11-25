عزيزة بولبيار لمايا القصوري: بنيتي هاو صلاة الاستسقاء عطات مفعولها وطلعت موش شعوذة كيما قلت

Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 13:35قراءة: 0 د, 21 ث
      
بعد هطول كميات من الأمطار في ربوع الجمهورية إثر صلاة الاستسقاء، ردّت الممثلة عزيزة بولبيار على الكرونيكورة مايا القصوري التي صرحت بأن صلاة الاستسقاء فلكلور وشعوذة .
وقالت عزيزة بولبيار لمايا القصوري " بنيتي هاو صلاة الاستسقاء عطات مفعولها وطلعت موش شعوذة كيما قلت".
وكانت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي أفادت أن الأيام القادمة ستشهد هطول كميات من الأمطار.



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