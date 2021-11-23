الولايات المتحدة تشترط إصلاحات هيكلية لاستمرار دعم تونس إقتصاديا‎‎

زار نائب مساعد وزير الخزانة المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط، إريك ماير تونس يوم 21 نوفمبر والتقى خلال زيارته مسؤولين حكوميين سامين وكان من بينهم وزيرة المالية سهام البوغديري ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.ووفق بلاغ للسفارة الأمريكية بتونس نوّه ماير خلال هذه الاجتماعات بأهمية استمرار الحوار الاقتصادي البناء ومشاركة الأطراف التونسية الفاعلة، والمؤسسات المالية الدولية، وشركاء تونس بما في ذلك الولايات المتحدة.وحث الحكومة التونسية على اتخاذ إجراءات بشأن مجموعة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لوضع الاقتصاد التونسي والمالية العمومية على مسار مستدام وإرساء أسس النمو وخلق مواطن شغل تتيح فرصا لجميع التونسيين.كما أشار إلى أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمثل أيضا الأساس لاستمرار الدعم الاقتصادي القوي من قبل شركاء تونس الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة. كما شدد على ضرورة أن تتصدى تونس بشكل عاجل لهذه التحديات لتجنب المزيد من التدهور في ماليتها العمومية وفي اقتصادها.