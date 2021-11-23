عبير موسي: الاستفتاء الإلكتروني تزوير مسبق ووجهنا تنبيها لوزير تكنولوجيات الاتصال

قالت الثلاثاء 23 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تدوينة على صفحتها الخاصة فيسبوك أن حوار المنصات و الاستفتاء الإلكتروني هو تزوير مسبق للإرادة الشعبية و استعمال للسلطة والمال العام وإمكانيات الدولة دون وجه حق لتحقيق منفعة شخصية.وأشارت موسي إلى أن حوار تقرره السلطة وتطرح أسئلته وتجمع الأجوبة عليه وتعلن نتائجه هو حوار السلطة مع نفسها، ولا يحق لها أن تنسبه للشعب لتتغطى بإرادة وهمية وتمرر شهوات رئيسها.وأفادت موسي أنه تم التوجه إلى وزير تكنولوجيات الاتصال بوصفه الممثل القانوني لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمحضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن تحذيره من الاستجابة لمطلب إنجاز المنصات وتنظيم الحوار ، مشيرة أنه تم إشعاره بأن تنفيذ هذا المشروع يعتبر جريمة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار الوزارة بصدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لا وجه لطالبها فيها وبصدد استعمال المال العام للإضرار بمؤسسات الدولة وتلبية مطامح شخصية.يذكر أن رئيس الجمهورية يعتزم تنظيم استفتاء الكتروني بشأن الإصلاحات السياسية التي يعتزم طرحها.