غازي الشواشي: الرئيس هو اليوم المسؤول الوحيد في البلاد بعد ان افتك السلطات ومطالب بايجاد الحلول للتونسيين في ظل مزيد تأزم الاوضاع

قال الثلاثاء 23 نوفمبر، أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، ان حكومة نجلاء بودن حكومة بلا صلاحيات وبلا برنامج وسيكون مآلها الفشل ومزيد تأزيم الوضع مضيفا أن رئيسة الحكومة غير قادرة على ترأس مجلس الوزراء ولم تختر مستشاريها.وتابع قائلا "ما عندناش حكومة بل عندنا فريق عمل اختاروا رئيس الجمهورية لكن هذا الفريق ليس لديه اي رؤيا وهو فريق فاشل سيتحمل مسؤولية سياسية واخلاقية وقضائية".واعتبر الشواشي ان الرئيس قيس سعيد هو اليوم المسؤول الوحيد في البلاد بعد ان افتك السلطات حسب تعبيره وشدد على انه مطالب بايجاد الحلول للتونسيين في ظل مزيد تأزم الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.وخاطب الشواشي رئيس الجمهورية قائلا "موش عملت المرسوم 117 وقلتلنا انا ربكم الاعلى !؟ حل مشاكل التوانسة او ارحل" مشددا على ان التونسيين في ظل مزيد تأزم الاوضاع سينزلون قريبا الي الشارع للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية.