وزيرة العدل تلتقي وفد من الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل

استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال صباح اليوم منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، مرفوقا بحافظ بوقرّة الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، و عدد من أعضائها، وقد استهلت الجلسة التي دارت في أجواء إيجابية، بتهنئة الوزيرة بتقلّدها لمنصب الإشراف على وزارة العدل من قبل الوفد الممثل للإتحاد، متمنين لها النجاح في الاضطلاع بمهامها و معربين عن أملهم في مزيد تعزيز الشراكة و التعاون مع الوزارة والانخراط في برامج التطوير و الاصلاح التي تعتزم الوزارة القيام بها في المرفق العدلي.



كما تركز اللقاء على تناول عدد من المسائل المهنية الخاصة بأعوان العدلية وكتبة المحاكم لا سيما ما اتصل منها بالتسريع في استصدار الأوامر المتعلقة بالاتفاقات الحاصلة في المجال، فضلا عن التأكيد على أولوية دعم و تعزيز العنصر البشري العامل في المحاكم لتفادي النقص الحاصل في عدد الكتبة والأعوان ..



من جانبها أكدت وزيرة العدل على أهمية الدور الذي يضطلع به سلك الكتبة و أعوان العدلية بكافة أصنافهم في مرفق العدالة، مشدّدة على اعتبار تحسين الظروف المادية للأعوان و ظروف عملهم بالمحاكم من أوكد أولويات عمل الوزارة. وذلك في طار انفتاح الوزارة و استعدادها لإنجاح تمشي تشاركي وبناء مناخ اجتماعي سليم يعود بالفائدة على جودة العدالة .



