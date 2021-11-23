غازي الشواشي : خلية تجسس في وزارة الداخلية تنشط لصالح اطراف من داخل وخارج البلاد

الحكومة الحالية لا تملك رؤية ولاصلاحيات وتعبث بالدولة

رئيس الجمهورية يشجع على التدخل الأجنبي

ما فعله محمد عبو سابقة في تاريخ تونس

قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي ان هناك 6 او 7 قيادات من وزارة الداخلية مشمولين بالتحقيق في القضية المنشورة حاليا لدى القضاء حول وجود خلية أمنية للتجسس على شخصيات هامة في البلاد وصحفيين ورجال اعمال وسياسة، تنشط صلب الوزارة .وأضاف ضيف استوديو اذاعة شمس اليوم الثلاثاء انه ووفق التحقيقات الاولية فان هذه الخلية تنشط لصالح اطراف داخل وخارج البلاد ولا علاقة لها بوزارة الداخلية.واعتبر الشواشي ان السبب في اختراق مؤسسات الدولة بهذا الشكل هو ضعف الحكومات المتعاقبة ومؤسسات الدولة.واعتبر الشواشي ان حكومة نجلاء بودن حكومة 'لا تملك رؤية واضحة للبلاد وليس لها صلاحيات' وتعبث بالدولة التونسية، وفق تعبيره.وقال ان حكومة بودن حكومة دون ارادة ولا صلاحيات، خاصة بعد ان كشفت انها ستعلن عن برنامجها بعد 100 يوم من تنصيبها وهو امر غير مقبول في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد حاليا، على حد قوله.وأشار الشواشي إلى انه وفي أول إجتماع لبودن طلبت من وزراء حكومتها إعداد اولويات وزاراتهم، مضيفا أن ذلك أكبر دليل على غياب الرؤية الواضحة.هذا وأقر أمين عام حزب التيار الديمقراطي أن رئيسة الحكومة غير قادرة على الإجتماع بوزراء حكومتها أو حتى ترأس مجلس وزاري.وقال غازي الشواشي ان الازمة التي تعيشها البلاد حاليا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي جرّت اطرافا اجنبية للتدخل في شأننا الداخلي وذلك بتشجيع من طرف رئيس الدولة، على حد قوله.واعتبر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اصبح يستعطف الامريكيين، وفق تعبيره.هذا وطالب الشواشي رئيس الجمهورية "بالتوضيح للشعب التونسي قبل الامريكان".واضاف الشواشي ان هناك اطرافا خارجية وضعت شرط العودة للوضع الديقراطي مقابل تقديم الدعم المالي لتونس.وردا على اتهامات بالفساد كانت قد وجهت، في أحد البرامج الإذاعية امس الاثنين، ضد الوزير السابق محمد عبو،ا بانه عمل على التغاضي عن حادثة ابنة وزير النهضة المقال انور معروف، اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، ان مثل هذا الكلام 'عيب' في حق محمد عبو.وأضاف الشواشي ان عبو كان قد راسل وزيرة العدل آنذاك وطالبها بالتحري في القضية، والتي بدورها عهدت النيابة العمومية بالملف، مشيرا الى ان المكاتبة منشورة لدى القضاء وسرية جدا.وقال الشواشي ان محمد عبو كان من اكثر الوزراء الذين عملوا على مكافحة الفساد عند توليه الحقيبة الوزارية، مشيرا الى انه وفي عهد حكومة الياس الفخفاخ، كانت سابقة في تاريخ تونس ان يرفع وزير قضية برئيس حكومة.