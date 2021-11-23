وليد الجلاد: وزير الرياضة كمال دڨيش يخوض حربا بالوكالة عن محرز بوصيان ضد وديع الجريء

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 15:26 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أكّد الثلاثاء 23 نوفمبر، وليد جلاد النائب بالبرلمان المعلقة أعماله لدى حضوره في برنامج “ميدي ماد” على راديو ماد أن ما يقوم به وزير الشباب والرياضة كمال دڨيش لا يخدم الرياضة التونسية وضدّ المسار الديمقراطي و 25 جويلية وقرارات رئيس الجمهورية.
واضاف وليد جلاد" كمال دڨيش وزير شباب و رياضة لاهي كان بكرة القدم”.
وتابع وليد جلاد " كمال دڨيش يخوض حربا بالوكالة عن محرز بوصيان ضد وديع الجريء".



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