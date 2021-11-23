سمير ديلو: تحرش وزير الرياضة بالفيفا امر مستغرب ومخاوف من جهله بالقانون

" في مخاطر تجميد المجمِّد ..! : /

( خاطرة كُرويّة • )

بينما لا يزال الرّأي العام الرّياضي في تونس يتابع بشغف - وتخوّف - حلقة من حلقات مسلسل الصّراع بين وزير الرّياضةالقديم / الجديد ورئيس جامعة كرة القدم ( وما حملته هذه المرّة من اتّهامات و تهديدات صريحة قد يكون من عواقبها استهداف المنتخب الوطني لكرة القدم وفرق النّخبة لمخاطر .. التّجميد ..! ) .. نقلت وكالات الأنباء خبرا يتعلّق بتلقّي وزارة شؤون الشباب والرياضة يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 مراسلة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يُعلمها فيها بعدم اعترافه بقرار الوزارة تجميد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة ويُطالب وزير الرياضة بالتراجع عن القرار وإلاّ فسيقع تجميد نشاط منتخبات وأندية تونس في الكرة الطائرة دوليا ..!

ما يبعث على الإستغراب حقيقةً هو استحالة إيجاد سبب مقنع لهذا التّحرّش الصّريح بالمؤسّسات الرّياضيّة الدّوليّة .. المستقلّة ..!

لا يمكن أن يكون السّبب جهلا بالقانون من وزير رياضة اختصاصه .. القانون ..!..( ولا تخفى عليه لوائح الفيفا التي تنص على أن الاتّحادات الأعضاء " تدير أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث " ..!

ويصعب أن يكون نتيجة عدم اطّلاع على التّجارب المقارنة ..! : ( تجميد الفيفا للمنتخب والأندية الكويتيّة بسبب التّدخّل الحكومي في عمل الإتّحاد الكويتي لكرة القدم لمدّة سنتين بداية من 15 أكتوبر 2015 ، تجميد النشاط الكروي بالسودان سنة 2017 ، التّهديد بتجميد نشاط كرة القدم المصرية سنة 2016 ، والأمثلة كثيرة ومتعدّدة في مختلف القارّات : نيجيريا وزيمبابوي وإسبانيا و إيران .. ) ..

التّفسير المُحتَمل الرّاجح هو .. سكرة السّلطة ..!

سلطة التّأويل التي لا حدود لها ولا رقيب عليها ..!

سلطة القرار الذي - يتوهّم صاحبه أنّه - لا يقبل الطّعن ولا الإستنكار ولا الإستهجان ولا عدم الإستظراف ولا عدم الموافقة ولا عدم الإستحسان ولا المجادلة ولا النّقاش ولا الإعتراض ولا الإحتجاج عليه ولا التردّد في تطبيقه ولا التّرمرم في المصادقة عليه ..!

سُلطةٌ مستمدّةٌ من سُلطةِ الذي لا يُسأل عمّا يفعل .. وهم يُسألون ..!

قال المذكور أعلاه ؛ " انتهت الفُسحة " ..!

هل انتهت فعلا ..!؟

مقترح - قد يكون بريئا - :

لمَ لا نبادر بتجميد جدّ أبي ال FIFA وال FIVB ..!؟

وهكذا نضرب عصفورين .. بِكُرةٍ واحدة ..!يتصالح كمال دقيش و كلّ من وديع الجريء و فراس الفالح ..

ونُريح ونستريح ..!"

عبر القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو عن استغرابه مما وصفه بالتحرش بالفيفا وغيرها من المؤسسات الرياضية الدولية في اشارة الى الصراع مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريئ.وقال ديلو " تحرش وزير الرياضة بالفيفا امر مستغرب ومخاوف من جهله بالقانون".