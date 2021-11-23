رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية جمهورية الكونغو

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، Jean-Claude Gakosso، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو.



وأكّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على تمسّك تونس ببعدها الإفريقي وتطلّعها إلى تطوير مختلف مجالات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، ومن بينها جمهورية الكونغو، فضلا عن المساهمة، في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف، في تصوّر حلول جديدة مشتركة لتحقيق آمال وتطلّعات شعوب القارة نحو مزيد من الاستقرار والنماء.



ومن جانبه، نقل Jean-Claude Gakosso إلى رئيس الدولة تحيات رئيس جمهورية الكنغو Denis Sassou-Nguesso وحرصه على تدعيم سنة التشاور والتنسيق بشأن الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضايا القارة الإفريقية. كما جدّد الوزير الكنغولي، بالمناسبة، الإعراب عن حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تجمعها بتونس وتنويعها.

كما تمّ، خلال هذه المحادثة، التطرق إلى تطوّر الأوضاع في ليبيا وإلى دور الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية، وخاصة منها دول الجوار، في المساهمة في إنجاح مسار التسوية السياسية في إطار حلّ سلمي يضمن وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.



