عبد الحميد الجلاصي: قيس سعيّد حالة نفسية أكثر منها سياسية

وصف الثلاثاء 23 نوفمبر، القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالحالة النفسية أكثر منها سياسية.وقال عبد الحميد الجلاصي في حوار على راديو الديوان " رئيس الجمهورية لن ينجح في إدارة البلاد لسبب بسيط وهو افتقاده لبيداغوجية التسيير"، مضيفا " من خرج لمساندة قرارات قيس سعيّد سيكتشف قريبا أنه كان واهما".وتابع عبد الحميد الجلاصي" رئيس الجمهورية يريد حلولا من خارج المنظومة السياسية وهذا ما لا يستقيم".