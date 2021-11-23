عبد الحميد الجلاصي: قيس سعيّد حالة نفسية أكثر منها سياسية

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 13:45 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وصف الثلاثاء 23 نوفمبر، القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالحالة النفسية أكثر منها سياسية.
وقال عبد الحميد الجلاصي في حوار على راديو الديوان " رئيس الجمهورية لن ينجح في إدارة البلاد لسبب بسيط وهو افتقاده لبيداغوجية التسيير"، مضيفا " من خرج لمساندة قرارات قيس سعيّد سيكتشف قريبا أنه كان واهما".
وتابع عبد الحميد الجلاصي" رئيس الجمهورية يريد حلولا من خارج المنظومة السياسية وهذا ما لا يستقيم".



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