المكّي يصف العريض بـ'الأفّاك الكذّاب' ويؤكد تخصيص شركة طيران للتسفير خلال توليه رئاسة الحكومة

ردا على اتهامات كان قد وجهها رئيس الحكومة ووزير الداخلية الاسبق علي لعريض، امس الاثنين خلال حضوره في استوديو شمس، لحركة الشعب بالتورط في شبكات التسفير ووجود كتيبة مسلحة باسم الشهيد البراهمي في سوريا ،وصف القيادي في حركة الشعب هيكل المكي ، علي لعريض 'بالافاك والكذاب' معبرا عن استغرابه من هذا الاتهام خاصة وان حركة النهضة اعتادت اتهام حركة الشعب بانهم شبيحة ومناصرين لبشار الاسد
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واتهم المكي العريض، بانه متورط في اغتيال الشهيد محمد البراهمي من خلال تعمده إخفاء وثيقة وردت لوزارة الداخلية (زمن توليه رئاسة الحكومة) من قبل المخابرات الامريكية قبل فترة من اغتيال البراهمي، تبين ان حياة الشهيد مهددة، وفق تعبير المكي.
ووصف المكي الخطاب الاخواني بالخطاب المبني على 'الكذب والنكران'، مشيرا الى انه في عهد تولي العريض رئاسة الحكومة تم تخصيص شركة طيران كاملة من اجل التسفير، وفق تعبيره.
وفي ما يتعلق باتهام العريض لحركة الشعب بتحريض رئيس الجمهورية ضد حركة النهضة، توجه هيكل المكي للعريض بعبارة 'انتهت اللعبة' مؤكدا ان حركة الشعب تساند قرارات 25 جويلية ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي هو 'الدواء الوحيد المضاد للأخونة' على حد قوله...
اقرأ أيضا: علي العريض: المعطيات الأخيرة أثبتت تورط القوميين في شبكات التسفير نحو سوريا عبر لبنان
واتهم المكي العريض، بانه متورط في اغتيال الشهيد محمد البراهمي من خلال تعمده إخفاء وثيقة وردت لوزارة الداخلية (زمن توليه رئاسة الحكومة) من قبل المخابرات الامريكية قبل فترة من اغتيال البراهمي، تبين ان حياة الشهيد مهددة، وفق تعبير المكي.
ووصف المكي الخطاب الاخواني بالخطاب المبني على 'الكذب والنكران'، مشيرا الى انه في عهد تولي العريض رئاسة الحكومة تم تخصيص شركة طيران كاملة من اجل التسفير، وفق تعبيره.
وفي ما يتعلق باتهام العريض لحركة الشعب بتحريض رئيس الجمهورية ضد حركة النهضة، توجه هيكل المكي للعريض بعبارة 'انتهت اللعبة' مؤكدا ان حركة الشعب تساند قرارات 25 جويلية ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي هو 'الدواء الوحيد المضاد للأخونة' على حد قوله...
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