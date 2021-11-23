أحلام مستغانمي تعبر عن تضامنها مع نجيب بوزيان: الكتّاب العرب لا تؤمّن لهم كتبهم العيش بكرامة وان لم يُغتالوا بسبب مواقفهم أو كتاباتهم . . أودت بهم عزة أنفسهم!؟

عبرت الثلاثاء 23 نوفمبر، الكاتبة الجزائرية المولودة بتونس، أحلام مستغانمي عن تضامنها وتعاطفها مع الكاتب نجيب بوزيان بعد ظهوره أمام معرض الكتاب وهو يبيع كتبه على قارعة الطريق.وقالت مستغانمي "قبل عقدين من الزمن ، في فترة اغتيال المثقفين و الكُتاب الجزائريين على يد التكفيريين ، قلت في إحدى محاضراتي " ليس بإمكان الكاتب العربي أن يعيش من كتبه ، لكن يمكنه الموت بسببها ".وأضافت "هذه الحقيقة مازالت واقعا ، لدى كُتاب لا تؤمّن لهم كتبهم إمكانية العيش بكرامة ، و إن لم يُغتالوا بسبب مواقفهم أو كتاباتهم . . أودت بهم عزة أنفسهم !".واعتبرت ان الدليل على صحة كلامها هو صور نجيب بوزيان وقالت "الدليل هذا المشهد المؤلم . .حيث على رصيف معرض تونس الدولي للكتاب ، يجلس الرّوائي التونسي نجيب بوزيان ليبيع كتبه مرفوقة بلافتة كتب عليها " أبيع كتبي لأعيش !".وكان انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للكاتب تونسي نجيب بوزيان يعرض كتبه للبيع على قارعة الطريق من أجل توفير ما يمكّنه من تأمين تكاليف معيشته ومعيشة عائلته، في مشهد يظهر مدى تردي الظروف المعيشية للعديد من المثقفين والمبدعين في تونس.