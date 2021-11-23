العكرمي للعريض: 'أنت مُورّط في قتل الشهيد البراهمي'

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 12:29 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اتهم اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، السياسي والمحامي لزهر العكرمي، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض بالتورط في اغتيال الشهيد محمد البراهمي.

وخلال مداخلة هاتفية على اذاعة شمس، قال العكرمي متوجها للعريض "أنت مُورّط في قتل الشهيد البراهمي.. خلّي الراجل يرقد مرتاح بعد ما قتلته".

ولفت العكرمي إلى أن مدير المصالح المختصة سابقا بوزارة الداخلية محرز الزواري قام بإخفاء الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي حذّرت من اغتيال الشهيد محمد البراهمي .





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