العكرمي للعريض: 'أنت مُورّط في قتل الشهيد البراهمي'

اتهم اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، السياسي والمحامي لزهر العكرمي، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض بالتورط في اغتيال الشهيد محمد البراهمي.وخلال مداخلة هاتفية على اذاعة شمس، قال العكرمي متوجها للعريض "أنت مُورّط في قتل الشهيد البراهمي.. خلّي الراجل يرقد مرتاح بعد ما قتلته".ولفت العكرمي إلى أن مدير المصالح المختصة سابقا بوزارة الداخلية محرز الزواري قام بإخفاء الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية التي حذّرت من اغتيال الشهيد محمد البراهمي .