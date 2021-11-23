بعد ترحيب وزارة الخارجية بالاتفاق السياسي في السودان اثر الانقلاب، سمير ديلو يعلق : نحب لأخوتنا خيرا مما نحب لأنفسنا!؟ ‎‎

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 12:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
نشر الثلاثاء 23 نوفمبر، المحامي والنائب المستقيل من حركة النهضة سمير ديلو، بيان وزارة الخارجية التونسية بخصوص مستجدات الوضع السياسي في السودان وترحيبها بالاتفاق السياسي الحاصل اثر الانقلاب الذي لاقى رفضا داخليا وخارجيا.

وقال سمير ديلو تعليقا علي بيان وزارة الخارجية " نحب لاخوتنا خيرا مما نحب لأنفسنا"..مضيفا ان هذا البيان اضافة جديد في سجل حسنات وزارة خارجيتنا حسب تعبيره.
من جانبه علق النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي على نفس البيان ساخرا بالقول " هاكا اللّي تلقاها منكّده على راجلها، آما تنصح في جارتها باش تهنّي على روحها".





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