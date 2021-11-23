سمير الوافي: المتصابية صديقة السفراء تجاهلت مشاكل البلاد المنكوبة لتفتح نقاشا حول صلاة الاستسقاء وتتطاول باسم الحداثة على الموروث الثقافي والروحي

هاجم الثلاثاء 23 نوفمبر، الاعلامي سمير الوافي، كرونيكور اذاعة شمس اف ام مايا القصوري اثر اعتبارها ان صلاة الاستسقاء تندرج في ثقافة الشعوذة والفكر الخرافي.
وقال الوافي مستنكرا " المتصابية صديقة السفراء تركت مشاكل البلاد المنكوبة لتفتح نقاشا حول صلاة الاستسقاء...وتتطاول باسم الحداثة على الموروث الثقافي والروحي للتونسيين".
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وكتب الوافي:
"تلك الكرونيكورة المتصابية قالت " صلاة الاستسقاء هي فلكور يندرج في ثقافة الشعوذة و أنّ هذا الفكر خرافي و الصلاة لا تجلب المطر..." !!!
وقال الوافي مستنكرا " المتصابية صديقة السفراء تركت مشاكل البلاد المنكوبة لتفتح نقاشا حول صلاة الاستسقاء...وتتطاول باسم الحداثة على الموروث الثقافي والروحي للتونسيين".
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وكتب الوافي:
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