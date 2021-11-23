بعد فشل شرائه نادي أولمبيك مرسيليا... عياشي العجرودي ينوي الترشح لرئاسة فرنسا

أكد مدير قناة الجنوبية التونسية بوبكر الصغير أن مالك القناة ورجل الأعمال المثير للجدل محمد عياشي العجرودي ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها في أفريل 2022.وأوضح الصغير -الرجل المقرب من العياشي العجرودي- في تصريح إعلامي أن هذا الأخير سيستفيد من الجنسية المزدوجة التونسية والفرنسية وله نظريا الحق في الترشح لهذه الانتخابات.