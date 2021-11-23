بعد فشل شرائه نادي أولمبيك مرسيليا... عياشي العجرودي ينوي الترشح لرئاسة فرنسا

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 11:26 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أكد مدير قناة الجنوبية التونسية بوبكر الصغير أن مالك القناة ورجل الأعمال المثير للجدل محمد عياشي العجرودي ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها في أفريل 2022.

وأوضح الصغير -الرجل المقرب من العياشي العجرودي- في تصريح إعلامي أن هذا الأخير سيستفيد من الجنسية المزدوجة التونسية والفرنسية وله نظريا الحق في الترشح لهذه الانتخابات.

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