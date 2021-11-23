كلمة رئيس الجمهورية في الدورة 21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات(COMESA)

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 11:10 قراءة: 0 د, 7 ث
      
كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في الدورة 21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي



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