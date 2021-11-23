في تحقيق للحقائق الأربع: سماسرة سوريون متورطون ... وسعر الجنسية التونسية تصل الى 40 الف دولار

بث برنامج "الحقائق الأربع" تحقيقا حول تفاصيل عمليات تدليس الجنسية للحصول على جواز السفر والتي تورط فيها عدد من الموظفين في وزارة الخارجية من بينهم قنصل تونس السابق في دمشق.وحسب التحقيق فان عملية التدليس تبدا في القنصلية التونسية سواء في بيروت او دمشق وتنته في تونس عبر تدليس المضمون للحصول على الجنسية.ووفق التحقيق فان موظفين في القنصلية ربطوا علاقات مع سماسرة سوريين لجلب الزبون للقيام بعملية اصدار الجنسية وجواز السفر.وحسب التحقيقات فان سعر العملية المشبوهة تصل الى 40 الف دولار اي ما يعادل 110 ألف د ... فيديو