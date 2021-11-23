أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة الجمعة حكما ب17 سنة سجنا في حق امرأة وصديقها خططا لتفجير السفارة الأمريكية بالتنسيق مع قيادات داعشية في سوريا كما قضت المحكمة ب3 سنوات سجنا في حق متهمين اثنين لم يعلما الوحدات الأمنية بالمخطط الإرهابي المذكور بالرغم من علمهما بذلك .
17 سنة سجنا في حق امرأة خططت لتفجير السفارة الأمريكية بتونس
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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 | 18 ربيع الثاني 1443
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