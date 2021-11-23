مايا القصوري: صلاة الاستسقاء فلكور و تندرج في ثقافة الشعوذة

"مايا القصوري ماعادش تبيع اعلاميا ...ديجا حتى البرنامج اللي تخدم فيه في وقت الذروة ماهوش مسموع ...اكاهو حاجة مستهلكة وقديمة ...

شنوا الحل؟... تعمل تصريح حلزوني تقول فيه ان صلاة الاستسقاء فلكلور وشعوذة

ديجا هاي عملت الbuzz"

قالت المحامية مايا القصوري أن صلاة الاستسقاء هي فلكور و تندرج في ثقافة الشعوذة .وجاء تصريح القصوري تعليقا على ربورتاج بثته القناة الأولى، خاص بصلاة الاستسقاء حيث قال بعض المصلين أن انحباس الأمطار سببه كثرة المعاصي و الذنوب.وعلقت القصةري في تصريح لإذاعة " شمس اف ام" "هذا الفكر خرافي و الصلاة لا تجلب المطر".كما عبرت مايا القصوري عن استغرابها من القناة الوطنية على تغافل الأسباب الحقيقية لعدم نزول الغيث النافع .