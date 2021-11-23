صحفيو قناة حنبعل يكرمون زياد الهاني

" زيارة أسعدتني وأدخلت البهجة على قلبي هذا الصباح، من زملائي في قناة حنّابعل..

أسعدني نصر جميل حققوه لحرية الصحافة في بلادي، ومعركة مشرّفة خاضوها وأكدوا من خلالها أننا أصحاب رسالة نبيلة، وأصحاب الرسالات مهما تطلبت التحديات من تضحيات، لا يُحنون هاماتهم ولا ينهزمون..

شكرا هالة الذوادي..

شكرا مريم بن عمّو..

شكرا حنّابعل"

قام عدد من صحفيي وتقنيي قناة حنبعل بزيارة للإعلامي زياد الهاني وذلك لتكريمه لوقوفه الى جانب القناة في محنتها بعد قرار غلقها قبل استئناف العمل استثنائيا.يشار إلى أنّ قناة "حنبعل" الخاصة، استأنفت البثّ يوم 13 نوفمبر الجاري، على إثر إمضاء اتفاقية استثنائية مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بعد أن كانت أعلنت عن إيقافها التلقائي والمؤقت للبث يوم 29 أكتوبر الماضي، استجابة لقرار "الهايكا".يذكر أنه تم يوم 27 أكتوبر الماضي، وتنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة "نسمة تي.في" وإذاعة "القرآن الكريم" غير القانونيتين، وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة، بعد أن كانت وجهت الهيئة إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة.