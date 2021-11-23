صحفيو قناة حنبعل يكرمون زياد الهاني

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 08:22 قراءة: 0 د, 56 ث
      
قام عدد من صحفيي وتقنيي قناة حنبعل بزيارة للإعلامي زياد الهاني وذلك لتكريمه لوقوفه الى جانب القناة في محنتها بعد قرار غلقها قبل استئناف العمل استثنائيا.



يشار إلى أنّ قناة "حنبعل" الخاصة، استأنفت البثّ يوم 13 نوفمبر الجاري، على إثر إمضاء اتفاقية استثنائية مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بعد أن كانت أعلنت عن إيقافها التلقائي والمؤقت للبث يوم 29 أكتوبر الماضي، استجابة لقرار "الهايكا".


يذكر أنه تم يوم 27 أكتوبر الماضي، وتنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة "نسمة تي.في" وإذاعة "القرآن الكريم" غير القانونيتين، وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة، بعد أن كانت وجهت الهيئة إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة.


وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" زيارة أسعدتني وأدخلت البهجة على قلبي هذا الصباح، من زملائي في قناة حنّابعل..
أسعدني نصر جميل حققوه لحرية الصحافة في بلادي، ومعركة مشرّفة خاضوها وأكدوا من خلالها أننا أصحاب رسالة نبيلة، وأصحاب الرسالات مهما تطلبت التحديات من تضحيات، لا يُحنون هاماتهم ولا ينهزمون..
شكرا هالة الذوادي..
شكرا مريم بن عمّو..
شكرا حنّابعل"






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236608



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 | 18 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:06 05:35
Babnet
15°
 Babnet21° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1422°-1420°-1420°-1215°-13
  • Avoirs en devises
    20831,0

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,25819 DT        1$ =2,89389 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   1493,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة