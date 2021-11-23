نبيل حجي لقيس سعيد: أنت من ختمت القانون 38 ولم تعده للبرلمان ولم تطعن في عدم دستوريته

حمل النائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان المجمد نبيل حجي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية اصدار القانون عد 38.وقال نبيل حجي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك موجها كلامه لقيس سعيد " مهما كانت الجهة أو الجهات أو النواب الذين صادقوا (أحمد الله أنني لم أكن من بينهم) على هذا القانون، مهما كانت مآربهم و أهدافهم و مستوى فهمهم لتبعاته و لاستحالة تطبيقه بالصيغة التي صادقوا عليها، أنت من ختمت القانون هذا القانون و لم ترده لقراءة ثانية و لم تطعن فيه بعدم الدستورية ".وأضاف نبيل حجي "أنت من خيبت آمالهم فيك و في مقولة الشعب يريد و له ما يريد".وتابع "أعلنت صراحة على أنك، و أنت من تمسك بالسلطة التنفيذية اليوم، لن تطبق هذا القانون لاستحالة تطبيقه في صيغته الحالية ..دعنا من التعليق على رفض السلطة التنفيذية تطبيق قانون ساري المفعول و عن تكييف ذلك قانونيا و سياسيّا..بما أنك تمسك اليوم بالسلطة التشريعية أيضا عبر إصدار المراسيم، و دون أيّ رقابة أو إمكانية اعتراض أو طعن، دعني أقدم لك مقترحا للاستجابة لمن تحطمت آمالهم بعد تصريحاتك الأخيرة ".وأكد نبيل حجي "أنه كان حين نقاش هذا القانون في مجلس نواب الشعب تقدم بمقترح تعديل يجعل منه، في نفس الوقت، دستوريا و قابلا للتنفيذ و لو جزئيا و لا يحمل الدولة أعباء إضافية لما تمّ إدراجه بالميزانية ".يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد اعتبر أن القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 أوت 2020 قد "وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب... وليس قابلا للتنفيذ"، وأكد أنه "لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة"، وفق ما ورد في بلاغ صدر يوم الجمعة المنقضي عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير التشغيل والتكوين المهني.وينص القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن طالت بطالتهم، في الفصل الاول منه على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.