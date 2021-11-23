عمر صحابو: رئيس الجمهورية قيس سعيد هو المشكل

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 07:08 قراءة: 0 د, 56 ث
      
اعتبر الناشط السياسي عمر صحابو أن الرئيس قيس سعيد هو المشكل الرئيسي في تونس اليوم وسط غموض مشروعه السياسي ،، و قال صحابو في تسجيل فيديو ان البناء القاعدي و النظام المجالسي الذي يدعو له قيس سعيد و تنسيقياته خطير على تونس و لاحظ أنه لا يمكن إلغاء الأحزاب و المنظمات الوطنية و منظمات المجتمع المدني من أي حوار مستنكرا الدعوات الى استفتاء إلكتروني .

و قال صحابو ان الاستفتاء يستدعى له الناخبون و من غير الممكن توفر التقنيات اللازمة لانجاحه مثلما يريد قيس سعيد ،، و اعتبر ان الأحزاب هي التي صنعت تاريخ تونس و لا يمكن إلغاؤها مضيفا ان هناك اربع عائلات سياسية كبرى في تونس هي العائلة الدستورية الحداثية و العائلة المحافظة و العائلة القومية والعائلة اليسارية .

و تحدث صحابو الذي بارك قرارات 25 جويلية ان قيس سعيد ورط نفسه لان قراراته كانت ناقصة و كان ينبغي إلغاء دستور 2014 و حل البرلمان و حل المجلس الأعلى للقضاء ،، و اليوم عليه ان يبين للتونسيين خارطة الطريق و ما يفكر فيه لأن الناس التي ساندته لن تنتظر طويلا محذرا ان تونس ليست مخبر تجارب .


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