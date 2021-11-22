وليد الحجام : لن اعلق على احتجاجات متعلقة بالقانون 38 ... لكن الرئاسة توليه أهمية

رفض مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام في تصريح لقناة التاسعة التعليق على الاحتجاجات المتعلقة بالقانون عدد 38 المتعلقة بالعاطلين الذين فاقت بطالتهم 10 سنوات.واضاف وليد الحجام " لا يمكنني التعليق حاليا على الموضوع لكن رئاسة الجمهورية توليه أهمية كبرى".يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد اعتبر أن القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 أوت 2020 قد "وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب... وليس قابلا للتنفيذ"، وأكد أنه "لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة"، وفق ما ورد في بلاغ صدر يوم الجمعة المنقضي عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير التشغيل والتكوين المهني.وينص القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن طالت بطالتهم، في الفصل الاول منه على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.