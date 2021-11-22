هيكل المكي لقيس سعيّد: 25 جويلية لم تكن من أجل البناء القاعدي والشركات الأهلية

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 18:58 قراءة: 0 د, 46 ث
      
قال الاثنين 22 نوفمبر، القيادي في حركة الشعب هيكل المكي أن حزبه سيتصدى التصدي لأي ارتدادات قد تقع أو تحيد بمسار25 من جويلية.

واضاف هيكل المكي في حوار على راديو الديوان اف أم " 25 جويلية لم تكن من أجل البناء القاعدي والشركات الأهلية"، مضيفا " الحركة ستخوض معركة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد ان أخطأ ولكن لن نسقط البيت على رؤوسنا".

وتابع المكي " اذا ما صار بطء أو أي تصريحات قد تضيع علينا فرصة 25 جويلية سيكون صوتنا عال من أجل تنبيه الرئيس الى هذه المطبات".
وفي سياق منفصل، دعا هيكل المكي رئيس الجمهورية إلى تفعيل القانون عدد 38 الذي ينص على الانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم "عوض الحديث عنه على أنه وهم".

وأشار المكي الى أن قانون عدد 38 لم يكن أبدا وهما وانما الائتلاف الحاكم الذي كان يسيطر على البرلمان هو من أراد أن يكون هذا القانون وهما.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236591

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 22 Novembre 2021 à 19h 40m |           
ماشي في بالهم باش يتحكمو فيه كيف ما يحبو ياخي ركب عليهم واصبح يسوقهم وكقطيع البغال ... الذي وقع لحركة الشعب والتيار الديمقراطي يجي مسرحية فكاهية هزلية ممتازة ...



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