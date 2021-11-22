وزيرة الماليّة تلتقي مساعد كاتب الدّولة للخزانة الأمريكيّة وسفير فرنسا بتونس





التقت سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة صباح اليوم ب Eric Meyer مساعد كاتب الدّولة للخزانة بالولايات المتّحدة الأمريكيّة.وتناول اللّقاء أهمّ ملامح التّعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيّة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.وأكّدت وزيرة الماليّة بالمناسبة عمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين مثمّنة الدّور الهام الذي لاتزال تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكيّة في دعم تونس ومساندتها لاسيما في الظرف الاقتصادي العالمي والدّاخلي الصّعب. وأكّدت من جهة أخرى حرص تونس على إنجاح المشاورات مع المؤسسات الماليّة العالميّة ووضع اتفاق مع صندوق النّقد الدّولي يساعد تونس على تجسيم برنامج الإصلاحات وتحقيق إقلاع اقتصادي تتمكّن من خلاله من استرجاع نسق النموّ واستعادة التوازنات الماليّة الكبرى.وجدّد Eric Meyer من جهته حرص بلاده المتجدّد على دعم تونس ومساندتها في مسارها الإصلاحي معربا عن أمله في أن تتمكّن الحكومة التونسيّة بالاتّفاق مع مختلف الأطراف المتدخّلة من تجسيد الإصلاحات الاقتصاديّة ووضعها حيّز الإنجاز.كما التقت سهام البوغديريصباح اليوم ب André Parant سفير فرنسا بتونس.وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمه لاسيما على مستوى المالي والاقتصادي. وأعرب الطرفان عن اعتزازهما بالمستوى الطيّب للعلاقات الثنائيّة واستعدادهما لمواصلة العمل المشترك والاستفادة من كلّ الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين.