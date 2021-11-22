علي العريض: المعطيات الأخيرة أثبتت تورط القوميين في شبكات التسفير نحو سوريا عبر لبنان

وقال العريض في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إن جميع الشبكات التي تم القبض عليها لا تمت لـ"حركة النهضة" بأي صلة، بل هي تضم إما تجمعيين سابقين أو قوميين أو متطرفين دينيا.ودعا علي العريض "حركة الشعب" إلى التوضيح بخصوص تصريحات لزهر العكرمي التي اتهم فيها القنصل التونسي الموقوف بلبنان بالتورط في شبكات التسفير نحو سوريا.وأضاف أن هناك كتيبة في سوريا تسمى "كتيبة الشهيد البراهمي" فيها تونسيون تم تسفيرهم عن طريق لبنان.وقال العريض في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إن جميع الشبكات التي تم القبض عليها لا تمت لـ"حركة النهضة" بأي صلة، بل هي تضم إما تجمعيين سابقين أو قوميين أو متطرفين دينيا.ودعا علي العريض "حركة الشعب" إلى التوضيح بخصوص تصريحات لزهر العكرمي التي اتهم فيها القنصل التونسي الموقوف بلبنان بالتورط في شبكات التسفير نحو سوريا.وأضاف أن هناك كتيبة في سوريا تسمى "كتيبة الشهيد البراهمي" فيها تونسيون تم تسفيرهم عن طريق لبنان.