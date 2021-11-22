وصفته ب"عراب" قيس سعيد : نزار الشعري يرد على عبير موسي " يرحم والدين والديك على الpublicité "

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 16:33 قراءة: 0 د, 23 ث
      
رد الاثنين 22 نوفمبر، الإعلامي نزار الشعري على رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي وصفته بعرّاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ونفى نزار الشعري في حوار على اذاعة جوهرة أف أم اتهامات عبير موسي بأنه تحصل على الكثير من الأموال لتلميع صورة قيس سعيّد ومهاجمة خصومه.
وقال نزار الشعري " لن ارد على عبير موسي لكنني أشكرها على الترويج لي ".
وخاطب نزار الشعري عبير موسي " يرحم والدين والديك على الpublicité





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