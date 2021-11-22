" بانورو - إينرجي " : إنتاج مستقرّ في تونس بمعدل 1340 برميلا في اليوم

حقل Guebiba
Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 16:28 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أعلنت الشركة البترولية النرويجية " بانورو - إينرجي " أن إنتاجها في مختلف مواقع الإنتاج في القارة الإفريقية بلغ خلل الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021 بلغ 7500 برميل يوميّا.

ومع بدء تشغيل آبار الإنتاج الجديدة في غينيا الاستوائية والغابون في الثلاثية الرابعة من هذه السنة والعديد من مبادرات التطوير على المستوى المخطط له أو المنتظر لا تزال آفاق " بانورو " صلبة و قوية وهي تتوقع نموا ملحوظا في الإنتاج.

وفي هذا الإطار صرّح " جون هاملتون " الرئيس المدير العام لشركة " بانورو " قائلا : " مع تطوير برامج التنقيب في غينا الاستوائية والغابون واستقرار الإنتاج في تونس فإن إنتاجنا المتنوع الصافي يتجاوز حاليا 8000 برميل يوميّا ومن المنتظر أن يواصل نموّه ليبلغ 8500 برميل من هنا إلى نهاية السنة.".

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن تقرير أنشطة " بانورو " بالنسبة إلى الأشهر التسعة الأولى لسنة 2021 أكّد أن إنتاج المساهمة المباشرة للشركة خلال المدة المذكورة في بلادنا كان بمعدل 1340 برميلا في اليوم ( 4555 برميل خام ).

وأوضح التقرير أيضا أن بعض التعديلات والتحسينات على عدد من مرافق التشغيل جارية حاليا في حقول " Guebiba " و " Rhemoura " و " Cercina " من أجل تحسين الإنتاج .



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