اذاعة القرآن الكريم لصاحبها سعيد الجزيري تعلن انتصارها على الهايكا

أعلنت الاثنين 22 نوفمبر، الصفحة الرسمية لاذاعة القرآن الكريم لصاحبها النائب سعيد الجزيري انتصارها مجددا على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا".ونشرت الاذاعة تدوينة قالت فيها "الحمد لله والشكر لله الذي نصر كلمة الحق على الهايكا" في اشارة الي ان القضاء انصف الاذاعة التي تم غلقها بالقوة العامة منذ أقل من شهر وأنها ستستأنف البث.