سيدي بوزيد: إحالة مديرة احد المعاهد و اداريين على القضاء ... التفاصيل

أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي باب نات اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بتقديم مديرة احد المعاهد و اداريين اثنين على خلفية شكاية موضوعها شبهة تدليس بطاقة اعداد احد التلاميذ .



و باحالة المحضر إليها تم فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل التدليس و مسك و استعمال مدلس.



وأوضح محدثنا أن الابحاث جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية .



