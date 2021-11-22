سيدي بوزيد: إحالة مديرة احد المعاهد و اداريين على القضاء ... التفاصيل

مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي
Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 16:00 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محكمة سيدي بوزيد جابر الغنيمي باب نات اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بتقديم مديرة احد المعاهد و اداريين اثنين على خلفية شكاية موضوعها شبهة تدليس بطاقة اعداد احد التلاميذ .

و باحالة المحضر إليها تم فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل التدليس و مسك و استعمال مدلس.

وأوضح محدثنا أن الابحاث جارية لدى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236568

Tsebsi  ()  |Lundi 22 Novembre 2021 à 16h 24m |           
En dirait que c'est seulement à Bouzid, quand est ce que ca sera de meme partout dans le pays



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